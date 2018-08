Mariusz Muszyński nie stawił się na przesłuchaniu w KRS

Wybrany głosami PiS na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński miał we wtorek zaprezentować się przed KRS. Swojej kandydatury do Sądu Najwyższego jednak nie uzasadnił, bo na przesłuchanie nie przyszedł.

Sędziów Sądu Najwyższego, po rekomendacji KRS, powołuje prezydent. Jej członkowie zapewniają że nieobecność na przesłuchaniu nie dyskwalifikuje Muszyńskiego. - Obecność na posiedzeniu jest dobrowolnym prawem kandydata. Jeśli ktoś chce z niego skorzystać, to przychodzi, prezentuje swoją wiedzę, przedstawia sylwetkę i tylko tyle - mówi "Wyborczej" przedstawiciel prezydenta w KRS i jej wiceszef sędzia Wiesław Johann.

Kandydaturę Mariusza Muszyńskiego do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zgłosił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Obecnie jest wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego i nazywa się go nieformalnym szefem organu. Wokół jego osoby narosły kontrowersje, gdy media poinformowały, że na początku lat 90. pracował w służbach specjalnych. Biuro Trybunału Konstytucyjnego natychmiast stwierdziło, że to nieprawda.