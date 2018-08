Trwają przesłuchania kandydatów do SN. "Praca jawna, ale bez transmisji"

W poniedziałek w Krajowej Radzie Sądownictwa rozpoczęły się przesłuchania kandydatów do Sądu Najwyższego. Według przewodniczącego KRS Leszka Mazura jawność przesłuchań polega na dostępie do prac protokołów zespołów, ale nie do transmisji.

Przewodniczący KRS Leszek Mazur odrzuca oskarżenia o niejawność przesłuchań kandydatów na sędziów do SN (PAP, Fot: Jakub Kamiński)

- Praca w zespołach jest pracą jawną z tym, że nietransmitowaną. Zgodnie z przepisami transmitowane są tylko posiedzenia rady. Jawność jest tutaj regulowana przepisami i polega na dostępie informacji do protokołów prac zespołów. Nie mogę się zgodzić, że praca zespołów jest utajniona czy niejawna - mówił przewodniczący KRS Leszek Mazur, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Przesłuchania do Izby Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej rozpoczęły się w poniedziałek. Rada przekazała, że wpłynęło 215 zgłoszeń, a 20 osób się wycofało. Każdy zespół ocenia chętnych na sędziów Sądu Najwyższego indywidualnie. Celem jest zaprezentowanie się kandydatów i uzyskanie od nich informacji czy posiadają kwalifikacje, niezbędne do zasiadania na tym stanowisku. Przesłuchania mają potrwać do środy.

