Mariusz Błaszczak: "Zachowanie prezydent Warszawy jest godne potępienia"

- Prezydent Warszawy nie chce odejść od sporów i toczy wojnę ze stowarzyszeniem organizującym Marsz Niepodległości. Jedną już przegrała, teraz toczy kolejną. A nam zależy, żeby unikać sporów - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Mariusz Błaszczak stwierdził, że polskie służby są profesjonalne i nie ma obaw, że nie będzie policji do ochraniania maszerujących. - Zwolnienia lekarskie, L4, to sprawy, które nie mają wpływu na sytuację w Warszawie. Komenda Stołeczna Policji jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo. To duże wyzwanie, gdyż marsz jest liczny, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, dlatego będzie ją wspierać żandarmeria wojskowa - powiedział. Zapewnił, że to nic dziwnego i żandarmeria wspierała również policję przy akcji "Znicz", a także w czasie innych świąt.