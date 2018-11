Mariusz Błaszczak: Donald Tusk poległ przed komisją ds. Amber Gold

Według Mariusza Błaszczaka Donald "Tusk próbował uciec od odpowiedzialności" i przyznał, że "nie interesowały go nadużycie i złodziejstwo". Szef MON stwierdził, że Polska pod rządami PiS ma silniejszą pozycję.



- Donald Tusk poległ przed komisją ds. Amber Gold. Chciał uciec od odpowiedzialności. Przyznał, że nie interesowały go nadużycie i złodziejstwo. Donald Tusk zgodził się na to, że 18 tys. Polaków straciło oszczędności życia. Przyznał, że państwo było teoretyczne, jak mówił na nagraniach jego minister – stwierdził w Polsat News szef MON Mariusz Błaszczak . – Był premierem, który nie wypełniał sowich obowiązków – dodał polityk PiS .

Mariusz Błaszczak odniósł się też do protestu policjantów. – Mamy do czynienia z próbą działań o charakterze politycznym – stwierdził. Były szef MSWiA przypomniał, że jest autorem programu modernizacji służb mundurowych, który zakładał też podwyżki. – Wydaje się, że niektórym panom w związkach zawodowych jest za dobrze – dodał.

Polityk PiS pytany w Polsat News o masowe zwolnienia lekarskie policjantów stwierdził, że są one "lewe". Czy Mariusz Błaszczak jest tego pewien? – Nie mam pewności, ale czy to jest normalne, że nagle zachorowało 15 proc. funkcjonariuszy? – mówił.

Mariusz Błaszczak odniósł się też do Marszu Niepodległości. Według szefa MON może na nim dojść do prowokacji. – Jestem pełen obaw, bo może dojść do prowokacji zarówno ze strony skrajnie nacjonalistycznej czy skrajnej lewicowej, lewackiej – stwierdził. Dodał też, że na marsz przychodzą tysiące Polaków cieszących się niepodległością, a pojawiające się rasistowskie hasła to margines. Według Mariusza Błaszczaka, rok temu było "kilku prowokatorów".