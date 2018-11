Przybywa zwolnień L4 w komendach. Znana jest skala "psiej grypy" policjantów

Coraz więcej policjantów w całym kraju jest na chorobowym. Kolejni przedstawili zwolnienia lekarskie po długim weekendzie. Komenda Główna Policji nie podaje danych na ten temat, ale nieoficjalne ustalenia pokazują narastający problem.

Zdaniem stacji zaświadczenia L4 przedłożyło w całym kraju ok. 20 proc. wszystkich policjantów.

KGP: ciągłość służby niezagrożona

Funkcjonariusze i przedstawiciele policyjnych związków zawodowych zaprzeczają, że jest to skoordynowana akcja. Nieoficjalnie przyznają jednak, że mają dość przeciągających się negocjacji z rządem ws. podwyżek i zasad pracy. Policjanci w mediach społecznościowych zapowiadają, że protest trwać będzie także do 11 listopada, co może utrudnić zabezpieczenie wydarzeń związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości.