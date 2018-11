Gigantyczny bunt w policji. Są miasta, gdzie dziś w nocy nie będzie ani jednego patrolu

Już w całej Polsce policjanci masowo biorą zwolnienia lekarskie w proteście przeciwko niskim płacom. - Skala akcji zagraża bezpieczeństwu obywateli. W niektórych miastach dzisiejszej nocy nie pojawi się ani jeden patrol - komentuje Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów.

W okolicach Grójca (mazowieckie), w Zabrzu na Śląsku, w Lidzbarku Warmińskim (warmińsko-mazurskie), w Warszawie w dzielnicy Mokotów, dziś w nocy może nie pojawić się ani jeden policyjny patrol. Chyba, że dojdzie mobilizacji i do radiowozów wsiądą komendanci i naczelnicy wydziałów. To efekt akcji protestacyjnej w Policji, polegającej na przedstawianiu przez funkcjonariuszy zwolnień lekarskich. Z całej Polski nadchodzą niepokojące informacje o rozszerzającym się proteście.

- To nie jest jakaś reżyserowana akcja. Do protestu, który zaczął się w Łodzi spontanicznie przyłączają się policjanci z mazowieckiego, Wielkopolski, Śląska, Pomorza oraz woj. warmińsko-mazurskiego. Z doniesień, które napływają do nas na Facebooku wynika, że są już miasta gdzie dziś w nocy nie wyjedzie ani jeden patrol - mówi WP Rafał Jankowski, przewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów. Dlatego 2 listopada wysłał list do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego .

Wytrzymałość policjantów właśnie się wyczerpała

"Nikt nie ma wątpliwości, że wytrzymałość policjantów właśnie się wyczerpała. Swoje żniwo zbierają dziś ogromne przemęczenie i stres, ale również lekceważenie nawarstwiających się od lat problemów i niespełnione obietnice. Przedstawiciele obecnej władzy obiecywali policjantom godne uposażenia i przywrócenie niesłusznie odebranych uprawnień przez poprzednie rządy" - czytamy w piśmie do ministra. Przewodniczący wzywa do osobistego podjęcia rozmów.

Akcja protestacyjna pod hasłem „Trzymamy linię” z każdą godziną ma przybierać na sile. Tylko w województwie łódzkim, gdzie początkowo chorowało około 600 policjantów, teraz brakuje już ponad 1500 osób. W Zabrzu na L4 jest 70 funkcjonariuszy, a w Sosnowcu 68 z kolei w Dąbrowie Górniczej brakuje 36 policjantów ze służb patrolowych i drogówki. W woj. warmińsko-mazurskim 1 listopada (akcja Znicz) nie przyszło do pracy 361 policjantów i nadal chorują. Wśród nich są głównie ci funkcjonariusze policjanci ze służb prewencyjnych i drogówką. To informacje potwierdzone przez przedstawicieli związku zawodowego policjantów.

Mobilizacja w Policji. Kto wolny, rusza na patrol

Protest policji ma potrwać co najmniej do 11 listopada, kiedy policja potrzebuje największych sił do zabezpieczenia porządku na wydarzeniach związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Presja ma skłonić ministra Brudzińskiego do rozpoczęcia rozmów i zaakceptowania postulatów policjantów. Wśród najważniejszych jest 650 zł podwyżki na policjanta i corocznej waloryzacji, pełnopłatne zwolnienia chorobowych (do 30 dni) oraz cofnięcie policyjnej reformy emerytalnej wprowadzonej w 2013 r. Zakłada ona, że mogą przechodzić na emerytury po przepracowaniu 25 lat i osiągnięciu wieku 55 lat, a nie jak wcześniej już po 15 lat stażu.