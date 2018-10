Policjanci przerwali kontrolę i eskortowali rodzącą. "Proszę, pomóżcie"

- Nie wiadomo, co mogłoby się stać, gdyby urodziła w samochodzie - powiedział ginekolog z przeworskiego szpitala. Do placówki trafiła rodząca kobieta eskortowana przez policję. Jej mąż poprosił policjantów o pomoc, gdy zobaczył korki i roboty na drodze.

Mężczyzna zatrzymał się przy ich radiowozie i wytłumaczył, że przejechał już 30 km z rodzącą kobietą, ale przez korki i ruch wahadłowy na trasie nie zdąży do szpitala. Funkcjonariusz polecił mu, by jechał za policjantami, którzy będą go eskortować.