Marianna Schreiber zdradziła fanom dermatologiczny sekret. Z czym zmaga się modelka?

"Wiele pracy kosztowało mnie to, co o sobie myślę dzisiaj. Wiele wysiłku i psychicznej odporności. (...) Nie brakuje mi pewności siebie bo muszę ją mieć żeby przetrwać w społeczeństwie, które ściągnie na dno każdego kto próbuje być niezależny i żyć w zgodzie z samym sobą. Każdy na to zasługuje, bez wyjątku. Nikt nie zasługuje na ludzkie krzywdy. Nikt. Wiem jedno, przyjaciół i dobrych znajomych poznasz nie w biedzie a po tym jak będą znosić Twoje mniejsze czy większe sukcesy. Dla mnie sukces to nie są pieniądze. Pieniądze niszczą ludzi. Dla mnie sukces to jest wolna dusza. To jestem wolna ja. Trzymam kciuki za Was a Wy trzymajcie za mnie. Razem zrobimy wiele dobrego" - napisała modelka.