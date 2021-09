"Mąż mnie nie wspiera". Marianna Schreiber ma żal do swojego męża ministra?

Żona ministra w "Top Model". Marianna Schreiber szczerze

Żona ministra zdradziła, że eliminacje do programu trwały długo. Wszystko trwało ok. dwóch–trzech miesięcy. - Przed wzięciem udziału, trzeba było prowadzić rozmowy na zoomie. To, co pojawiło się na wizji, to był któryś z kolei etap - opisuje żona Łukasza Schreibera z PiS.