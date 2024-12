Marianna Schreiber w centrum kontrowersji. Wiadomo, co jej może grozić

W czwartek, 12 grudnia, w Warszawie doszło do incydentu z udziałem Marianny Schreiber. Celebrytka pojawiła się w siedzibie Ostatniego Pokolenia na ul. Kruczej i użyła gaśnicy proszkowej przeciwko jednemu z aktywistów. Zdarzenie to wywołało szerokie kontrowersje, a Schreiber sama pochwaliła się swoim działaniem w mediach społecznościowych.

Schreiber w mediach społecznościowych tłumaczyła się ze swoich działań. "Na pewno odpalanie gaśnicy w czyimś biurze nie jest czymś, co chciałabym robić na co dzień. Natomiast z mojej strony był to akt desperacji, bezsilności, po prostu protestu. Protestu przeciwko grupce terroryzującej większość" - napisała.