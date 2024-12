Tusk nie spotkał się z Ostatnim Pokoleniem. "Nie zostawia nam wyboru"

Ostatnie Pokolenie skrytykowało program inwestycji w celu rozbudowy autostrad i dróg szybkiego ruchu. Według nich będzie to miało "negatywne skutki nie tylko dla społeczeństwa, ale też do klimatu".

- Wiemy, że to zachęci do wyboru indywidualnych środków transportu, bo będzie to bardziej atrakcyjne. Będzie to się odbywało kosztem transportu zbiorowego i redukcji emisji - mówiła aktywistka.