Marian Banaś wkroczy do akcji? "Jesteśmy gotowi podjąć działania"

"Odpowiadając na wniosek Pani Poseł z 7 kwietnia o przeprowadzenie przez Najwyższą Izbę Kontroli czynności kontrolnych w Agencji Rezerw Materiałowych we wskazanym zakresie, uprzejmie informuję, że NIK jest gotowa podjąć przygotowania do wnioskowanej kontroli" - tak się rozpoczyna odpowiedź sporządzona przez prezesa NIK Mariana Banasia.

Chodzi o ujawnioną w mediach aferę ze sprzedażą masek ochronnych przez rządową Agencję Rezerw Materiałowych. Agencja wystawiła na sprzedaż ponad 62 tys. masek, z czego udało jej się znaleźć nabywców na blisko 35 tys. sztuk. Miało to miejsce w połowie lutego, kiedy koronawirus rozprzestrzeniał się już w ekspresowym tempie. A także po tym, jak polska Agencja Wywiadu miała informować polski rząd o zagrożeniu, jakie niesie epidemia koronawirusa w Chinach. 14 lutego br. nastąpiło zamknięcie ofert w przetargu. W tym samym czasie na świecie liczba przypadków COVID-19 w skali globalnej wynosiła już 64.438 osób, a liczba zgonów 1383.

Koronawirus w Polsce. Posłowie Lewicy wytykają błędy

"Jak można było dopuścić do sytuacji, że Agencja Rezerw Materiałowych, jak gdyby nigdy nic, wyprzedaje stany magazynowe z towaru maksymalnie deficytowego w obliczu nadchodzącej epidemii, a teraz zabezpieczeniem dla pracowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek i ratowników zajmują się tysiące ludzi i szyją w odruchu serca maseczki z bawełny" - pytali w piśmie do NIK posłowie Lewicy.

A zdaniem Hanny Gil-Piątek, NIK powinien odpowiedzieć na pytanie: czy doszło do korupcji i chęci łatwego zarobku, czy do kompletnej niekompetencji w zarządzaniu jednostką budżetową i brakiem nadzoru odpowiedniego ministra. " Ta sprawa musi być natychmiast wyjaśniona, bo ktoś prawdopodobnie przehandlował czyjeś zdrowie i życie" - napisała Hanna Gill-Piątek.

7 maja w odpowiedzi prezesa NIK, Marian Banaś informuje o "gotowości Izby do podjęcia kontroli". Równocześnie zwraca uwagę, że obecnie postępowania kontrolne prowadzone są w ograniczonym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. Ustawa określa zasady postępowania podczas epidemii, na mocy których organy administracji państwowej zostały zobowiązane do ograniczone swoich działań w związku z wirusem COVID-19.

"Wydawałoby się, że z perspektywy czasu powyższą sprzedaż uznać trzeba za tragiczny błąd Agencji Rezerw Materiałowych" - piszą w kwietniowej interpelacji do premiera Mateusza Morawieckiego posłowie Lewicy.

Koronawirus w Polsce. Agencja broni transakcji

"Agencja Rezerw Materiałowych nie prowadziła sprzedaży masek medycznych w okresie wystąpienia zagrożenia koronawirusem. Celem działań prowadzonych przez Agencję było zabezpieczenie odpowiedniej ilości najwyższej jakości masek stanowiących rezerwę strategiczną. W 2019 r. ARM zakupiła nowe maski w ilości przewyższającej ilość dotychczas posiadanych masek. Były one dostarczane sukcesywnie od kwietnia do grudnia ub. roku. Zakup nowych masek wynikał z konieczności zastąpienia dotychczasowych, znajdujących się w rezerwie ARM" - czytamy w oświadczeniu Agencji.

Co innego twierdził specjalistyczny portal militaria.net. "Maski mogłyby więc być używane przynajmniej do końca 2020 roku. Warunkiem utrzymania certyfikatu było wykonywanie przeglądów głównych masek co 6 lat. Według opublikowanej informacji ostatnie przeglądy masek zostały dokonane w latach 2012-2013". Kolejny miał być wykonany w roku 2018 i 2019. Przegląd nie został dokonany i maski utraciły certyfikat" - czytamy na portalu.