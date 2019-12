WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze sejm + 3 ryszard terleckimarian banaśJan Kanthak 59 min. temu Marian Banaś nie złożył dymisji. Ryszard Terlecki komentuje Ryszard Terlecki zapowiada, że PiS będzie szukał innych możliwości prawnych, by odwołać Mariana Banasia. Prezes NIK, mimo nacisków partii,... Rozwiń Trwała Mysimba Innemu To jest kwes … Rozwiń Transkrypcja: Trwała Mysimba Innemu To jest kwestia honorowe uważam że pan prezes powinien podać się do dymisji Świetle zastrzeżeń jakie zostały sformułowane przez Centralne Biuro antykorupcyjne i wszczęte świat Przez prokuraturę regionalną że zdarzają się błędy pytanie Jak reaguje się na błędy czy Znajdę do błędu I czy próbuje się ten błąd napraw Znajdź się do błędu Oczywiście prawie sprawdziłeś przyznaje się do błędu że nie był to najlepszy najbardziej Fortuna Pomysł aby pana prezesa Mariana banasia powoływać na to stanowisko skoro Już nie tylko zastrzeżenia na gruncie medialnym czy politycznym ale są zastrzeżenia formowane Centralne Biuro antykorupcyjne To uznajemy i uważamy że pan prezes powinien podać Jeszcze na koniec jak jest ten plan b w takim Czy ten plan b w ogóle zastosuje cię w tym To pytanie należy kierować do pana premiera i do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości przypuszczam Kilka możliwych rozwiązań Czy zmiana ustawy czy zmiana konstytucji Wszystkie możliwości będą z pewnością i są brane pod uwagę i analizować I pewnie na dniach dowiemy się O decyzji Strategiczne Jaki sposób rozwiązać ten sprawy Marianowi banasiowa Będziecie robić wszystko żeby o2 DOZ To tak jak w powiedziałem Panie redaktorze konstytucja daje tutaj bardzo dużo gwarancję nieusuwalność Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli I wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie zmiany Konstytucji która by wprowadziła Kwalifikowaną taką większość Dawałaby ten bezpiecznik prezesowi do pełnienia funkcji Na zasadach nieusuwalności Aleksy W której znajduje się konsensus polityczny i Osoba która pełni tę funkcję nie ma poparcia Podważane są Kompetencje czyli Czyli uczciwość czy czy różne inne przesłanki Skoro taka większość pan Która wymagałaby na przykład zmiany Konstytucji znajduje się to takie rozwiązanie byłoby