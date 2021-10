Marian Banaś może zostać pozbawiony wolności? Prof. Antoni Dudek: Bezprecedensowa sytuacja

Według państwowej telewizji ustalenia Najwyższej Izby Kontroli to "niechlujne brednie". - To jest ogólnie obowiązująca linia. Ja mogę się założyć, że każdy kolejny negatywny raport NIK dotyczący innego sfery funkcjonowania aparatu państwowego czy przestrzeni publicznej będzie tak samo traktowany, jak pan zacytował - komentował w programie "Newsroom" WP prof. Antoni Dudek, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - Marian Banaś jest traktowany dzisiaj przez PiS jak Donald Tusk, czyli wróg zasadniczy i najważniejszy przeciwnik. PiS będzie próbować rozwiązać ten problem, uchylając prezesowi NIK immunitet. Tylko najpierw trzeba przekonać do tego Pawła Kukiza i innych wahających się posłów. (...) Myślę, że będzie to problem. Paweł Kukiz, choć poszedł na pewną kooperację z PiS w innych sprawach, zdaje sobie sprawę, jaki może być finał. Jeśli Marian Banaś zostanie pozbawiony przez Sejm immunitetu, to możemy być świadkiem bezprecedensowej sytuacji, w której prezes NIK zostanie pozbawiony wolności. O to tutaj chodzi, jak sądzę - ocenił politolog, dodając, że byłby to "niebywały skandal". - To jest klasyczna kłótnia w rodzinie o skandalicznym przebiegu. Gdyby część Polaków miała odrobinę krytycznego stosunku, to już za to PiS powinien stracić 10 proc. w sondażach. To, że nie traci, pokazuje jak daleko zabrnęliśmy w tym zacietrzewieniu. Mamy dwie potężne grupy wyborców, do których nie przemawiają żadne racjonalne argumenty. Wyborcy są po prostu zahipnotyzowani - stwierdził prof. Dudek.