Marek Suski z PiS z misją w Polskim Radiu. Te słowa go nie ucieszą

Marek Suski z PiS wsławił się już wieloma zapamiętanymi na długo wypowiedziami. Nie jeden raz było o głośno o stronniku Jarosława Kaczynskiego. Teraz Marek Suski dostał zupełnie nową misję - został szefem Rady Programowej Polskiego Radia. - To kolejna nominacja osoby, która się kompletnie się na tym nie zna, nie ma do tego predyspozycji, wykształcenia i doświadczenia. Zostaje mianowana przez lidera swojego ugrupowania na stanowisko - powiedziała w programie "Newsroom" WP dr Anna Materska-Sosnowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreśliła, że w politologii taka praktyka jest bardzo krytycznie oceniana, bo jest to niebezpieczne dla instytucji państwa. - Nie tylko z powodu tego, że ważne funkcje sprawują osoby niekompetentne. Istotny jest trójpodział władzy. Jeżeli władza nie przestrzega ograniczeń z tego wynikających, to może się to dla niej źle skończyć, ale przede wszystkim nie jest to dobre dla państwa - stwierdziła dr Materska-Sosnowska w rozmowie z Agnieszką Kopacz.

