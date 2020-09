Marek Suski: W poniedziałek rozstrzygnie się przyszłość Zbigniewa Ziobry

Te ustawy (zawierające w sobie m.in. zakaz uboju rytualnego na eksport) były oczkiem w głowie Jarosława Kaczyńskiego. Mimo że rząd je przegłosował, to zrobił to z pomocą posłów opozycji. Koalicjanci PiS - Porozumienie i Solidarna Polska - głosowali przeciw, podkreślając, że w tym kształcie ustawy uderzają w polskie rolnictwo.

Nieoficjalnie powód był jeszcze jeden. Chodziło o ustawę nazywaną "ustawą o bezkarności". Na jej podstawie urzędnicy, którzy dopuścili się niegospodarności w walce z epidemią koronawirusa, mieli być zwolnieni z odpowiedzialności. Ustawę zablokowali posłowie Zbigniewa Ziobry, co miało rozzłościć Mateusza Morawieckiego.

Do tego grona dołączył Marek Suski . W studiu Polsatu odniósł się do przyszłości Zbigniewa Ziobry, który może spodziewać się dymisji w najbliższym czasie.

- To będzie decyzja jutrzejszego posiedzenia władz PiS. Jutro może zapaść decyzja. Nie jestem w stanie przewidzieć, jaka ona będzie, ale na pewno nie będzie to decyzja: nic się nie stało, więc koalicja trwa nadal. Niestety nie trwa nadal. Jeżeli nic nasi koalicjanci nie zrobią, to będą musieli swoje rzeczy spakować i wyprowadzić się z resortów - powiedział Suski.