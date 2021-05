Marek Suski o zapowiedzi Tomasza Grodzkiego. Użył mocnych słów

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że izba wyższa parlamentu raczej nie zajmie się ratyfikacją Funduszu Odbudowy na najbliższym posiedzeniu. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef klubu PiS Marek Suski. - To muszą być motywacje stricte partyjne. W UE jest to kompletnie niezrozumiałe. Słyszałem wypowiedzi europosła Balta, który nawet powiedział, że może to się skończyć odwołaniem marszałka Grodzkiego. To wszystko jest rzecz kompletnie niezrozumiała. To jest taki upór dziecka, które na złość mamie odmrozi sobie uszy. To nie ma wytłumaczenia - przekonywał Suski. - PO bardzo traci w europejskiej opinii publicznej, głosując w ten sposób, a teraz blokując w Senacie. Nie rozumiem, jakie są tego powody poza zupełnie bezrozumnym uporem, żeby zaszkodzić rządowi, nie patrząc na to, czy to szkodzi Polsce, polskim samorządom, obywatelom, całej Unii. Oni stawiają na szali przyszłość UE ze swoimi jakimiś kompleksami - stwierdził polityk PiS.

Rozwiń