Marek Suski o słowach Holland. Zaskakuje też porównaniem Merkel

Na pytanie o dalsze losy ustawy medialnej, nazywanej "lex TVN", Suski stwierdził, że decyzja należy do prezydenta Andrzeja Dudy, a gdyby miał coś doradzać, to namawiałby do podpisania ustawy lub skierowania poprawek m.in. Konfederacji do Trybunału Konstytucyjnego.