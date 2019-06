Marek Sawicki: Zapraszamy Platformę Obywatelską do Koalicji Polskiej

- Myślę, że oficjalnie (jeszcze - przyp. red.) nie, natomiast medialnie tak. Będzie oficjalne zaproszenie dla PO do Koalicji Polskiej - przyznał w rozmowie z RMF Marek Sawicki. Były minister rolnictwa z PSL zwrócił się także do Grzegorza Schetyny, aby ten "wrócił do tradycji konserwatywnych".

Na zdjęciu (od lewej): Marek Sawicki, Władysław Kosiniak-Kamysz (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

- Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz też o tym (zaproszeniu - przyp. red.) ze mną rozmawiał. Myślę, że w najbliższym czasie spróbuje spotkać się z Grzegorzem Schetyną i zaprosić go do współpracy - wyznał Sawicki. Polityk stwierdził, że wstępne rozmowy odbędą się do końca tego tygodnia, a ich finalizacja ma nadejść w następnym tygodniu.

Były minister rolnictwa upatrywał przegraną Koalicji Europejskiej w wystąpieniach m.in. Pawła Rabieja czy Katarzyny Lubnauer z Nowoczesnej. - Było to wynoszenie kwestii światopoglądowych, idei lewicowych na sztandary, na co nie umawialiśmy się - przyznał Sawicki. W rozmowie z RMF przyznał, że "mogło to z jednej strony zmobilizować elektorat PiSu (...), z drugiej wyborcy mogli odebrać te wypowiedzi jako atak na Kościół".

PSL odchodzi

- Wojna religijna zmieniła wyniki wyborów. Jesteśmy partia ludową, wierną tradycjom i ideałom chrześcijańskim - mówił w sobotę po Radzie Naczelnej PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Potem lider Ludowców ogłosił, że partia opuszcza Koalicję Europejską. Kosiniak zapowiedział także budowę nowego bloku przed jesiennymi wyborami do parlamentu - Koalicję Polską.

- Będziemy chcieli budować wspólną listę do Senatu, tak jak budujemy blok, który ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie wyborcy centrowego (...) zapraszamy tych wszystkich, którzy podzielają nasze wartości - zapowiadał w sobotę lider Ludowców.

Większośc polityków KE podkreślała, że decyzja PSL nie przekreśla dalszej współpracy z Ludowcami. W rozmowie z Wirtualną Polską mówił o tym rzecznik PO Jan Grabiec. W podobnym tonie wypowiadała się także przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Źródło: RMF FM