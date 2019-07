Marek Kuchciński powinien spalić się ze wstydu. Premier Norwegii lata tanimi liniami

Chociaż jest premierem jednego z najbogatszych państw w Europie Erna Solberg, premier Norwegii podróżuje samolotem rejsowym. I jeszcze tłumaczy się w mediach, czy odczuwa z tego powodu wstyd.

Prywatne loty Kuchcińskiego. Skromność i umiar po polsku

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powinien spalić się wstydu. Choć jego partia miała na sztandarach hasła: skromność, pokora, umiar, codziennie ukazują się nowe doniesienia o rodzinnych lotach. Za taksówkę służył rządowy samolot Gulfstream oraz śmigłowiec. Kuchciński zamawiał powietrzną taksówkę do Rzeszowa. LOT oferuje na tej trasie nawet 5 połączeń dziennie.

Według ustaleń dziennika "Fakt", 5 stycznia Marek Kuchciński poleciał z córką do Rzeszowa. Tego dnia odbywało się spotkanie opłatkowe PiS w niedalekim Przemyślu. 3 lutego też skoczył do Rzeszowa tuż po konwencji PiS w Warszawie. 26 maja przeleciał się, aby zagłosować w eurowyborach. Szybciutko jednak wrócił do Warszawy, bo na wieczorze wyborczym w PiS czekali koledzy. Lista jest o wiele dłuższa.