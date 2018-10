Marek Jakubiak o nowej partii: "Rozważam taki ruch"

- Kukiz'15 to organizacja Pawła Kukiza. On ją stworzył. Nikt mu tego nie zabierze. Co dalej? Zadam to pytanie Pawłowi - powiedział Marek Jakubiak, poseł Kukiz'15. Przyznał, że rozważa powołanie nowej partii.

Jakubiak nie chce walczyć o przywództwo w Kukiz'15 (Agencja Gazeta, Fot: Franciszek Mazur)

- W Kukiz'15 przywództwo jest przypisane do Pawła Kukiza - powiedział w poniedziałek Marek Jakubiak w RMF FM. Dodał, że ewentualność odejścia z klubu jest "na samym końcu". Zaprzeczył, że będzie starał się o przywództwo w Kukiz'15. - Biorę wszystkie możliwości pod uwagę, bo sytuacja jest skomplikowana. Rozważam taki ruch - powiedział pytany, czy chce założyć nową partię polityczną.

- My wegetujemy dzisiaj jako ugrupowanie. Musimy zrobić krok do przodu. Trzeba założyć partię, Paweł nie musi do niej wstępować. Natomiast partia musi być wsparciem dla ruchu Kukiz'15 - zapowiedział polityk. Jakie ma być nowe ugrupowanie? Wolnorynkowe i centroprawicowe. - Dla ludzi, dla których Polska to nie napis na dropsach - zapowiedział.

Dodał jednak, że najpierw chce o tym porozmawiać z kolegami w klubie.

"Grubo mu wygarnę":

Marek jakubiak wyjaśnił, że od czasu piątkowej wymiany twittów nie rozmawiał z Pawłem Kukizem. Wulgarne wpisy szefa ruchu skomentował: - Rozumiem, że to nie Paweł pisał, tylko piątek pisał.

Chodzi o dyskusję na Twitterze, do której przyczynkiem stało się odejście z ruchu Kukiz'15 posła Jakuba Kuleszy. W piątek ogłosił on, że przystąpił do partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. W reakcji na odejście Kuleszy Marek Jakubiak napisał, że Kulesza to drugi po Adamie Anduszkiewiczu jego "sejmowy synek", który opuścił ruch. "Widać nie nadają się na wegetację" - stwierdził.

Na reakcję Kukiza nie trzeba było długo czekać. "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz! Masz browary i układy w wojsku. Całe 30 tysięcy na kampanię w Warszawie wydałeś (czyli dwa razy mniej niż ja na ciebie w parlamentarnych). Czuwaj, Żołnierzu Kuleszy i Andruszkiewicza" - skomentował. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Dodał, że Pawła Kukiza będzie czekała "ciężka rozmowa". - Grubo mu wygarnę - zapowiedział polityk.

Źródło: RMF FM