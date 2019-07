Marek Biernacki z PSL nie ma wątpliwości. "To koniec Platformy, nie jest wiarygodna"

Marek Biernacki jest przekonany, że jego była partia, czyli Platforma Obywatelska, nie ma szans na odbudowanie dawnej pozycji na polskiej scenie politycznej. Zdaniem parlamentarzysty PSL, ideologiczny "skręt w lewo" nie służy PO.

"Jak dotąd Prawo i Sprawiedliwość bardzo wyraźnie wygrywa wybory, wygrało je czterokrotnie, od kiedy Platforma Obywatelska zmieniła swoją optykę i swój sposób postępowania. (...) W sytuacji, kiedy po jednej stronie będzie PiS, a z drugiej strony nie wiadomo co - czyli wszystkie ugrupowania w jednym worku, to Prawo i Sprawiedliwość uzyska w najbliższych wyborach większość konstytucyjną" - ocenił w rozmowie z "Polską The Times".

Według Biernackiego, jedyną szansą na zmianę powyższego scenariusza jest uformowanie dwóch bloków: centro-lewicowego i centro-prawicowego. To, zdaniem posła PSL, dałoby wyborcom większą alternatywę i możliwość szerszego wyboru. "Stworzenie jednego bloku opozycyjnego, który powtarza jedynie: „Odsuńmy PiS od władzy”, paradoksalnie, powoduje, że wzrasta wartość PiS. (...) "Jedna wielka koalicja opozycji, to nawet pod względem psychologicznym, zły pomysł" - zaznaczył.

Marek Biernacki: to koniec PO

Poseł PSL jest przekonany, że PO nie odzyska zaufania Polaków. "To koniec Platformy, dla wyborców Platforma przestała być partią wiarygodną" - twierdzi. "To, że PO poszła do wyborów z SLD, sprawiło, że dużo ludzi nie głosowało na Platformę. Większość starych działaczy Solidarności, którzy tworzyli Platformę, miała duże pretensje do PO, że ta reanimowała SLD" - dodaje.