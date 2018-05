PO ma problem z wykluczonymi politykami. W klubie mówi się o naciskach

Status usuniętych z PO Joanny Fabisiak, Marka Biernackiego i Jacka Tomczaka wcale nie jest jasny. Formalnie wciąż są w klubie, a procedura odwoławcza się przeciąga. W nieoficjalnych rozmowach członkowie klubu mówią, że zarząd zaplątał się we własnej nogi.

Problem w tym, że wyrzucona trójka od początku zapowiadała, że nie będzie się odwoływać. - Głosowanie w sprawach sumienia nie powinno podlegać dyscyplinie - mówi "Rzeczpospolitej" Marek Biernacki. - Napisaliśmy do zarządu pismo wyjaśniające nasze stanowisko. Zasugerowaliśmy zmianę decyzji. Jednak nie jest to odwołanie, bo ono byłoby skierowane do sądu koleżeńskiego - dodaje. Inaczej uważają władze partii.