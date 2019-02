Marek Biernacki ostro o SOP. "Kierowcy są niedouczeni i nie umieją jeździć"

- Wypadki SOP muszą być - oświadczył były szef MSWiA Marek Biernacki. Powód? Kierowcy, którzy wożą VIP-ów są niedouczeni i nie umieją jeździć.

- Proszę zwrócić uwagę, ile jest wypadków. One muszą być, bo kierowcy są niedouczeni i nie umieją jeździć. Dawniej do Biura Ochrony Rządu wybierano ludzi z antyterrorystów, policji, była selekcja, musiała to być osoba przygotowana. Teraz to przypomina drogę bardziej polityczną niż merytoryczną - tłumaczył były minister.