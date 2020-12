Marcin Kierwiński i Jacek Ozdoba gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? Przed nami święta Bożego Narodzenia . Będą one jednak inne niż zazwyczaj - wszystko przez epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia. Dzisiaj Europejska Agencja Leków ma podjąć decyzję dotyczącą rejestracji w Unii Europejskiej szczepionki przeciw COVID-19. Ma także zebrać się pilnie Rządowy Zespół Kryzysowy. Tematem spotkania ma być nowa mutacja koronawirusa, którą wykryto niedawno w Wielkiej Brytanii.

W niedzielę późnym wieczorem rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował o zawieszeniu od północy z poniedziałku na wtorek lotów z Wielkiej Brytanii do Polski. Minister zdrowia Adam Niedzielski wydał polecenie Głównej Inspekcji Sanitarnej, by od poniedziałku każda zgłaszająca się osoba, która w ostatnim czasie podróżowała z Wielkiej Brytanii, mogła mieć wykonany test.

Co dalej z kompromisem dotyczącym budżetu UE? Parlament Europejski co prawda przegłosował budżet, ale przyjął też krytyczną wobec zawartego porozumienia rezolucję. - - Rzeczywiście docierają do nas różnego rodzaju wiadomości, które ogólnie można określić tak: spierające się instytucje UE, w tym wypadku chodzi o europarlament, próbują zmiany tego, co zostało ustalone. Cała reszta zależy od Komisji Europejskiej. Tu są pewne niepokojące symptomy - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prezes PiS Jarosław Kaczyński. Lider rządzącego ugrupowania dodał jednak, że "w tej chwili wciąż możemy za pomocą odpowiedniego głosowania Sejmu doprowadzić do konieczności podjęcia nowych rokowań".