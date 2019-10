Marcin Horała uczestnikiem debaty wyborczej w TVN 24. Zobacz, kim jest reprezentant PiS, który zastąpił Jacka Sasina

Marcin Horała zastąpił Jacka Sasina podczas debaty wyborczej emitowanej w TVN 24. Sprawdź, co warto wiedzieć o reprezentancie PiS.

Marcin Horała – reprezentant PiS

Marcin Horała urodził się 2 grudnia 1981 roku w Gdańsku. Jest polskim politykiem, prawnikiem, politologiem i samorządowcem. Ukończył prawo i politologię na Uniwersytecie Gdańskim. Był wiceprezesem Powiernictwa Polskiego, a w 2002 bezskutecznie kandydował do rady miasta Gdyni z KWW Naprzód Gdynio! (lista prawicowa). Marcin Horała był członkiem Unii Polityki Realnej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 kandydował bez powodzenia z listy UPR. W tym samym roku przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości. Był radnym dzielnicy Chylonia. W 2006, 2010 i 2014 wybierany na radnego Gdyni, a również w 2014 roku bez powodzenia ubiegał się o miejską prezydenturę.