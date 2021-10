Marcin Horała skomentował autorską wersję "Roty" w wykonaniu Klaudii Jachiry: "To taktyka Donalda Tuska"

- On pozuje na męża stanu, wzywa do debaty, a jednocześnie wypuszcza takich "Palikotów", którzy mają po chamsku, destrukcyjnie działać w debacie publicznej. Trafiło na osobę o wyjątkowych deficytach intelektualnych. Palikot to to nie jest - powiedział wiceminister infrastruktury.