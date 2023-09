Manipulacje wyborcze. Tak politycy korzystają z patologii systemu. Wyborcy o tym nie wiedzieli

Jest pewien potencjał związany z połączeniem w ramach listy wyborczej poparcia wyborczego partii z popularnością jej lidera. Niemniej bardzo trudno jest to zbadać i dokładnie określić przed wyborami. Przesunięcie Jarosława Kaczyńskiego do Kielc faktycznie może dać w okręgu świętokrzyskim PiS-owi jeden lub dwa mandaty więcej niż wynika to z obecnych badań. To pragmatyczny, racjonalny ruch. Możliwość oddania głosu na lidera PiS może zmobilizować większą część wyborców. Ale to dotyczy także innych liderów - Włodzimierz Czarzasty, kandydując z Sosnowca, również potrafił wywalczyć cztery lata temu o jeden mandat więcej dla Lewicy.