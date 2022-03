Manewry NATO. Ofiary śmiertelne katastrofy lotniczej. Śledztwo

NATO zazwyczaj organizuje ćwiczenia "Cold Response" co dwa lata. Manewry, które trwają do 1 kwietnia i odbywają się zaledwie kilkaset kilometrów od granicy z Rosją, zostały zaplanowane na długo przed inwazją Rosji na Ukrainę. Według NATO, Moskwa została szczegółowo poinformowana i zaproszona do wysłania obserwatorów, ale odmówiła.