Manewry NATO w Norwegii. Rosja ćwiczy w Kaliningradzie

- To ćwiczenia obronne - powiedział generał szef dowództwa operacyjnego norweskich sił zbrojnych, gen. Yngve Odlo. - To nie jest operacja wojskowa z celem ofensywnym - wyjaśnił. Norwegia kilkakrotnie podkreślała, że "Cold Response" nie są reakcją na rosyjski atak na Ukrainę, ale długo planowanymi wspólnymi ćwiczeniami obronnymi. Rosja została zaproszona w charakterze obserwatora, odmówiła jednak udziału. "Wzmacnianie potencjału wojskowego NATO w pobliżu granic Rosji nie przyczynia się w żaden sposób do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie" - oświadczyła w ubiegłym tygodniu ambasada rosyjska w Oslo.