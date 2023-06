Bilet zamiast mandatu. Akcja Straży Miejskiej na Śląsku

Co roku słychać o utonięciach na niestrzeżonych kąpieliskach. Problem ten jest powszechny nie tylko w Rudzie Śląskiej. W związku z tym, tamtejsza Straż Miejska co roku prowadzi akcję "Mandat zaufania", mającą na celu edukowanie i namawianie do korzystania z miejsc, w których nic nie powinno zagrażać osobom wypoczywającym w wodzie.