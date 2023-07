Mandat za alkohol na kajaku, rowerku wodnym i łódce. Kara finansowa to dopiero początek

Jak wynika z przepisów Kodeksu karnego oraz Kodeksu wykroczeń, szlaki wodne są traktowane na równi z drogami lądowymi. Oznacza to, że osoby kierujące pojazdami silnikowymi narażają się na poważne konsekwencje prawne. Zakres kar jest uzależniony od stężenia alkoholu we krwi. W przypadku, gdy wynosi ono do 0,5 promila, wysokość mandatu może wynieść nie mniej niż 2,5 tys. złotych.