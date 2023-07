Skandaliczne zachowanie. Ratownicy WOPR pokazali nagranie znad Bałtyku

Niebezpieczne sceny w Międzyzdrojach. Sezon kąpielowy nad polskim morzem dopiero wystartował, a już dochodzi do groźnych sytuacji. Kamera monitoringu w Międzyzdrojach zarejestrowała moment skrajnej nieodpowiedzialności, gdy dwóch pijanych mężczyzn próbuje ustać na nogach w wodzie. Na nagraniu udostępnionym przez WOPR Międzyzdroje widać, że w pewnym momencie jeden z nich upada, pociągając pod wodę swojego znajomego. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonej plaży. Mężczyźni nie byli w stanie ustać na nogach. Na szczęście ratownicy WOPR zauważyli, co się dzieje i ruszyli wyciągnąć przewracających się w wodzie mężczyzn. "Jak co roku apelujemy o rozwagę i rozsądek. Alkohol i woda to połączenie które może zakończyć się tragedią" - zaapelowało WOPR Międzyzdroje. Ratownicy udostępnili nagranie znad Bałtyku ku przestrodze.