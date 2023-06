Konfiskata samochodu! Wszystko o nowych przepisach

W takim przypadku nie można było zastosować konfiskaty. Ciężarówka czy specjalistyczny pojazd może mieć ogromną wartość, sięgającą kilkuset tysięcy złotych. Tworzyłoby to sytuację kary niewspółmiernie większej niż w przypadku prowadzenia w stanie nietrzeźwości własnego auta. Dlatego też ustawa przewiduje tu inny sposób potraktowania kierowcy. Będzie on zobowiązany do wniesienia nawiązki w wysokości przynajmniej 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.