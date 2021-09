"Mamy wystarczające siły". Wąsik zdziwiony pytaniem o Frontex

Czy w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej Polska poprosi o pomoc Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex? Jak twierdzi wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik, na chwile obecną nie zachodzi taka konieczność. - Wydaje się, że nie ma w tej chwili takiej potrzeby. My mamy wystarczające siły. Wydaje się, że bardziej chyba jednak Litwa powinna skorzystać z pomocy Frontexu – powiedział wiceminister w rozmowie z Wirtualną Polską. Dodał też, że w związku z trudną sytuacją na Litwie Polska wysłała w ramach wsparcia sprzęt oraz funkcjonariuszy. – Na Litwę wysłaliśmy zarówno nasz sprzęt techniczny jak i 50 policjantów. Litwa ma dłuższą granicę niż my z Białorusią i trudniejszą do patrolowania, bo nie ma chociażby takich przeszkód naturalnych jak Puszcza Białowieska czy Bug, a jest krajem dużo mniejszym, ma dużo mniej liczniejsze wojska i służby pograniczne. W związku z tym wydaje się, że największej pomocy ze strony Frontexu potrzebuje Litwa – powiedział w programie "Newsroom" WP wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.