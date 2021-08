Pierwszy śnieg w Tatrach. Turyści zaskoczeni na szlaku

Pogoda. Na razie możemy zapomnieć o upałach

Synoptycy informują, że z powodu napływu nad Polskę powietrza polarnomorskiego, w najbliższych dniach nie grożą nam upały. Nie oznacza to jednak, że będzie zimno. Temperatury będą umiarkowane i utrzymywać będą się na poziomie od 17 do 25 stopni Celsjusza. Najwyższych wartości spodziewać mogą się mieszkańcy południowych krańców Polski. Najchłodniej będzie na pomorzu. Taki stan pogodowy utrzyma się co najmniej do weekendu