Mamy informacje o kontroli ws. Mamy Ginekolog. Kuriozalne tłumaczenia szpitala

Co na to UCZKiN? "Nicole Sochacki-Wójcicka miała wyłącznie i jedynie zamieszczać treści edukacyjno-informacyjne dotyczące zdrowia kobiet, przebiegu ciąży, możliwych badań, zabiegów i działalności naszego Centrum w tym zakresie, z poszanowaniem wszelkich praw w tym praw pacjenta, co chcemy mocno podkreślić. Wyłącznie takie też treści są prezentowane na oficjalnych fanpage naszego Centrum. Na żadne inne działania i inne treści nigdy nie było zgody i wiedzy Zarządu Centrum i nigdy taka zgoda nie zostałaby udzielona zarówno lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej, jak i jakiemukolwiek innemu pracownikowi, o czym już informowaliśmy w oświadczeniu z dnia 8 lutego br." - czytamy w odpowiedzi przysłanej Wirtualnej Polsce.