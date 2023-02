WP: Departament Kontroli NFZ wszczął postępowanie ws. Mamy Ginekolog. Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza kary

Jak stwierdziła, fakt, iż z jej usług - podkreślmy: w ramach świadczeń NFZ, w publicznym szpitalu - na preferencyjnych warunkach mogą korzystać koleżanki i członkowie jej rodziny (bez żadnej kontroli), nie powinien nikogo dziwić. "Każdy tak robi. Ja o tym rozmawiałam z zarządem, z profesorem. To jest normalne. To jest też sposób, żeby skrócić kolejki i dostęp po prostu do lekarza (...). Ktoś pisze, że to nie jest normalne. Rozumiem, że możesz tak się czuć, bo nie masz w rodzinie lub znajomych lekarzy" - rozprawiała z nieskrywaną wyższością Sochacki-Wójcicka.