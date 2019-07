"Mam zegarek wart dwa razy tyle". Patryk Vega bagatelizuje pozew Bartłomieja Misiewicza

Patryk Vega, reżyser “Polityki”, nie boi się pozwu Bartłomieja Misiewicza. Żądania zadośćuczynienia w wysokości 1 mln złotych skomentował słowami: “mam zegarek wart dwa razy tyle”.



“Mój film nie jest dokumentem. Nie można oceniać filmu tylko na podstawie fragmentów” - powiedział Vega w Polsat News. Reżysera popiera odtwórca kontrowersyjnej roli, Antoni Królikowski. W wywiadzie dla WP Film zauważył: “Nie rozumiem dlaczego (Misiewicz - red.) utożsamia się z postacią Arka, którą zagrałem. Mój bohater przypomina wielu polityków, którzy dostali w ręce ogromną władzę i nie potrafili sobie do końca z nią poradzić. To uniwersalna postać (...) Jeżeli były rzecznik MON-u zobaczył zwiastuny naszego filmu i się w nich rozpoznał, to jest to jego interpretacja.”