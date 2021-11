"Mały krętacz". Ostro o Niedzielskim

- Restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii - stwierdził w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeszcze w marcu przekonywał, że "obostrzenia działają". Co na to szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski? - Jak minister Niedzielski został szefem resortu zdrowia, miałem do niego spore zaufanie. Wydawał się człowiekiem kompetentnym i szukającym porozumienia, chcącym rozmawiać. Dziś, po tych kilkunastu miesiącach, widać wyraźnie, że minister Niedzielski jest małym krętaczem, który w stosunku do swojego środowiska mówi jedno, opinii społecznej w mediach mówi drugie, trzecie mówi w swoim resorcie, a czwarte opowiada ludziom, którzy są jego przyjaciółmi - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytany, czy powinna nastąpić zmiana na obejmowanym przez niego stanowisku, wskazał, że "widzi większe zaangażowanie, większą umiejętność kompromisowego myślenia u wiceministra Kraski niż u ministra Niedzielskiego". - Co by nie mówić, na spotkaniach miał przynajmniej jakąś wizję czegokolwiek, przynajmniej chciał. Ktoś, kto jest lekarzem, byłby na pewno lepszym ministrem niż ktoś, kto za wszelką cenę trzyma się stanowiska i boi się przeciwstawić swojemu środowisku politycznemu - podkreślił Gawkowski.