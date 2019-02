Małopolska: potrącił pieszego samochodem. Potem pobił mężczyznę

W miejscowości Jadamwola (woj. małopolskie) kierujący volkswagenem golfem potrącił 25-letniego pieszego. Potem z auta wysiadł mężczyzna, który zaczął kopać ofiarę wypadku. Policja zatrzymała w tej sprawie dwóch podejrzanych. Obaj byli pijani.

Policjanci z Limanowej zatrzymali we wtorek dwóch mężczyzn, którzy podróżowali volkswagenem golfem. Są podejrzani o to, że potrącili pieszego, a potem go pobili.