Małgorzata Wassermann o Tusku: pewnie znów ubierze się w szaty męczennika

Prawdopodobnie po wakacjach zeznania ws. Amber Gold złoży były premier Donald Tusk. Zaproponowano mu trzy terminy. - Spodziewam się spektaklu medialnego. Pewnie znowu zrobi ze swojego przyjazdu show - mówi Małgorzata Wassermann.

Tusk przed Trybunałem Stanu?

Wassermann była pytana o to, czy Donald Tusk stanie przed Trybunałem Stanu. - Nie zastanawiam się nad tym. Niczego wykluczyć nie można. Komisja po przesłuchaniu świadka zdecyduje, czy zawiadomienie pójdzie do prokuratury. Po przesłuchaniu Michała Tuska nie było zawiadomienia do prokuratury, może pójdzie zawiadomienie ze strony społecznej, co pokazuje, że nie jesteśmy zafiksowani na nazwisku Tusk - zaznacza Wassermann.