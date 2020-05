Małgorzata Manowska nową I prezes Sądu Najwyższego. Ryszard Terlecki: opozycja się ośmiesza

Małgorzata Manowska została wybrana przez Andrzeja Dudę I prezesem Sądu Najwyższego. Ryszard Terlecki jest zadowolony, że "udało się zakończyć tę przeciągającą się procedurę". Polityk odniósł się do kwestii, że to Zgromadzenie Ogólne SN wybiera prezes, a prezydent tylko go powołuje. Według wicemarszałka Sejmu konstytucja jasno określa zadania głowy państwa w tej kwestii.

O prawnikach, którzy wygłaszają takie opinie powiedział, że "nie mają kwalifikacji do wykonywania tego zawodu". Terlecki uważa, że to "powinno również dotrzeć do ich ewentualnych klientów". Jak dodaje "nie wystarczy jedynie wymachiwać konstytucją, ale trzeba ją również czytać". - Osoby, które tego nie zrobiły nie zrozumieją, że to prezydent dokonuje wyboru. Wszelkie inne pomysły są niepoważne - mówił poseł PiS.