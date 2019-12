Małgorzata Kidawa-Błońska otwarcie ws. Schetyny. Apeluje o odwagę

- Platforma Obywatelska potrzebuje zmiany lidera - uważa wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka na prezydenta Koalicji Obywatelskiej jest pewna wygranej ewentualnej debaty z Andrzejem Dudą.

Kidawa-Błońska: wygram debatę z Andrzejem Dudą

Kidawa-Błońska komentując środowy protest ws sędziów, stwierdziła, że jest to działanie w obronie interesów Polaków. - To nie jest obrona sędziów, to jest obrona nas wszystkich - powiedziała i przyznała, że liczyła na więcej osób na demonstracji w Warszawie. - Ale ludzie wyszli przed sądy w całej Polsce i to jest budujące - dodała.