Agnieszka Holland na proteście ws. sędziów. Tłum skandował: Andrzej D.

Ja chciałam podziękować Wszystkim sędziom Wszystkim adwokatom prawnikom Prokuratorom Którzy Nie Są poddać się Kłamstwo i represje Ja myślę że nie mam państwu nic do powiedzenia Ja tutaj stoję niczego nie ryzykuje My tam stoimy Tutaj wszyscy stoicie państw Ryzykujemy bardzo nie wie Natura to nie ryzykują bardzo dużo Jest to taki moment kiedy zaczynamy rozumieć Co to jest prawo Co to jest sprawiedliwość I komu one służą One służą nam obywatelom One są rękojmią naszej Wolności I Nie wierzcie w kłamstwa Kłamstwa sądzą się bez przerwy z mediów publicznych Trybunał sądowy Kłamstw Które niestety Są wypowiadane przez najwyższych przedstawicieli państwa polskiego Nie wierzcie Ustawy Które próbuję się wprowadzić Są czymś innym niż knedle Niezależności sędziowskiej I naszych obywatelskich Wolności Nie wierzcie Że te ustawy są rzekomo wzorowane Czy są jakąś kopią Ustaw francuskich czy niemiecki kto Kłamstwo I to kłamstwo jest wypowiadane niestety zarówno przez premiera polskiego rządu Jaki przez ministrów wiceministrów sprawiedliwości Schalke hunwejbini Nie wiem w co wierzą Czemu kłamstwo Również Służy niestety i mówię to naprawdę Ze wstydu Prezydent Polski