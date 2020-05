Małgorzata Kidawa-Błońska nie wystartuje w wyborach 2020. Mateusz Morawiecki komentuje

Małgorzata Kidawa-Błońska nie będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich 2020. Wicemarszałek Sejmu powiedziała, że "ponosi odpowiedzialność za spadki sondażowe partii". Jednocześnie zaznaczyła, że gdyby nie jej decyzja o bojkocie głosowania to do wyborów najpewniej by doszło. Zarząd PO przy poparciu Koalicji Obywatelskiej na nowego kandydata wybrał Rafała Trzaskowskiego.

Jeszcze przed ogłoszeniem prezydenta Warszawy o zmianę został zapytany Mateusz Morawiecki. - Chcieliśmy przeprowadzić wybory 2020 w terminie konstytucyjnym. Ustawa była gotowa od miesiąca, ale zamroził ją Senat. My robiliśmy swoje ratując gospodarkę i miejsca pracy. Tymczasem opozycja potykała się o własne nogi. To oczywiście ich problem - skomentował szef rządu na terenie zakładu produkcyjnego "Flis" w Radziejowicach (woj. mazowieckie).

Premier nie mógł się nachwalić prezydenta. - Dba o to, żeby ten bufor rodzinny, społeczny, który zbudowaliśmy w lepszych czasach, czyli 500+ na każde dziecko, emerytura plus, że one będą utrzymane. Jest tego gwarantem. To dla mnie wielka radość, że mogę współpracować w tak zgodny sposób z tak wspaniałą osobą i mam nadzieję, że będzie tak również przez kolejną 5-letnią kadencję - podsumował Morawiecki.