Małgorzata Kidawa-Błońska: nie będę brała udziału w tych wyborach

- Polityk musi być odważny i mówić najtrudniejsze rzeczy. Wierzę, że moja formacja te wybory wygra - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska. Dodała, że "ponosi odpowiedzialność za spadki sondażowe partii", dlatego podjęła decyzję o wycofaniu się z elekcji. - Gdyby nie mój głos o bojkocie 10 maja, to pewnie one by się odbyły. A tak to ludzie zaczęli o tym mówić i Kaczyński się z tego planu wycofał. Senat i samorządy spowodowały, że mamy szansę na wolne i demokratyczne wybory. Mam nadzieję, że Polacy w takich wyborach wezmą udział - tłumaczyła polityk.