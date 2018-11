Małgorzata Gersdorf przemówiła w Senacie. "Propozycja niemoralna"

W Senacie trwa dyskusja nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Głos w tej sprawie zabrała Małgorzata Gersdorf. I prezes SN uznała, że jeden z zapisów nowej ustawy jest "niemoralny".

- Nie wolno było ustawodawcy zwykłemu zmienić w trakcie kadencji mojego wieku jako wieku do 65 lat, nota bene wczoraj skończyłam 66 lat, więc już w ogóle jestem na odstrzał – powiedziała I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf.

I zaznaczyła, że ani ona, ani żaden sędzia Sądu Najwyższego nie otrzymał decyzji prezydenta o przejściu w stan spoczynku z kontrasygnatą premiera, co było koniecznością.

Gersdorf z senackiej mównicy przedstawiła mankamenty ustawy o SN. Uznała, że szybkość jej procedowania "bulwersuje” środowiska sędziowskie. – To nie jest normalne, żeby ustawa przechodziła w 3,5 godziny w Sejmie – uznała.

I zaznaczyła, że "negatywnie” ocenia to, że sędziowie, którzy pozostaną w stanie spoczynku, mają otrzymać 100 proc. wynagrodzenia. – To jest propozycja niemoralna – dodała. - Jednym słowem uważamy, że nie jest to ustawa bezwzględnie konieczna (…) ale eliminuje najpoważniejsze zastrzeżenia - stwierdziła Małgorzata Gersdorf.