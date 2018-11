Małgorzata Gersdorf tytułowana I prezes SN nawet przez PiS. "Nie mam osobistej satysfakcji"

Choć nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie została jeszcze zatwierdzona przez prezydenta ani Senat, Małgorzata Gersdorf może czuć się I prezes SN. Tak została nazwana nawet przez marszałek z PiS, witającą ją na obradach w izbie wyższej.

W środę Sejm przegłosował projekt cofający przepisy zakładające przeniesienie Gersdorf i innych sędziów powyżej 65. roku życia w stan spoczynku. - Nie mam osobistej satysfakcji, bo to nie była sprawa osobista - przekonywała prezes.

- Byłam, jestem i będę I Prezes Sądu Najwyższego do 2020 r., bo tak stanowi konstytucja. Zawsze to mówiłam - powiedziała prof. Małgorzata Gersdorf. Sędzia pojawiła się na obradach Senatu, który zajmował się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym.

- Jeśli miałabym brać pod uwagę, ile mnie ta historia kosztowała pod względem osobistym, to było to niepotrzebne. Była to jednak praca na rzecz praworządności w Polsce - skomentowała Gersdorf.