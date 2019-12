WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze stanisław piotrowicz + 2 małgorzata gersdorfsąd najwyższy 1 godzinę temu Małgorzata Gersdorf o słowach Piotrowicza: to był policzek Ruszył proces, w którym I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf złożyła pozew przeciwko Stanisławowi Piotrowiczowi. Były polityk PiS... Rozwiń Bezpośrednio w telewizji To było w … Rozwiń Transkrypcja: Bezpośrednio w telewizji To było w trakcie blokowania Miała się zająć w czasie Kandydatami i oceną kandydatów do sądu najwyższego Ta wypowiedź Sądu Nie zaprzeczył temu ponieważ ja dziennikarka spytała Sądu najwyższego Ja byłam tą wypowiedzią Ja ja naprawdę odebrałam jako policzek twarz I wszystkich sędziów sądu najwyższego Polityk pozwolił sobie na stwierdzenie że orzekają w tym czasie Wypowiedź polityka w telewizji nie ma żadnego znaczenia że możemy Obrażona osobiście co do godności zawodowej Godności Burza Została mi zabrana moje dzieci będą mogły mówić że ja jestem złodziejką Uczniowie Jestem nauczycielem Będą się mnie pyta czy jestem złodziejką i czy jestem złodziejką Ludzie na ulicy będą mieli możliwość Ile się na kra Ale To wszystko te takie obrażanie Tu i teraz Nie Nie porusza tak Mariusz grubą skórę Natomiast ta wypowiedź rzeczywiście Wzruszyła mnie do głębi negatywne I postanowiłam dlatego że stał I godności sprawowanego urzędu jako sędzia Ponieważ tak Wypowiedź była skierowana Do sędziów sądu najwyższego Do tych ludzi którzy blokowali te drzwi ponieważ oni żadnych apanaży specjalnych nie ma Pozwany był uprzejmy powiedzieć że To jest ochrona przywilej My nie mamy szczególnych przywileje ale tak to jest zgłoszone Przeciwko panu Piotrowi Czy jest pełnia Uzasadniony Tym bardziej że wcześniej Myśmy się za niego z prośbą o Przede wszystkim kieruje się moimi dobranoc o tym że one Dobre imię Dobre imię to do sprawowanego zawodu Dobry nie co do tego że jestem nauczycielem akademickim i zostało to podważone Ale jednocześnie to jest także nakierowane na ochronę państwa prawa